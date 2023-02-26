София (Ильина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти03.03.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1871
Дочь: Домника Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873
Сын: Николай ст
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
15.06.1880
Сын: Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1885
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1890
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Ильин
Смерть
03.03.1911
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.