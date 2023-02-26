София (Ильина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София (Ильина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

03.03.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Домника Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Николай ст

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Рождение ребёнка
15.06.1880

Сын: Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1885

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Ильин

Смерть
03.03.1911
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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