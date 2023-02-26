Алексей Ильин
Место рожденияд.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.03.1837
Дата смерти27.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1837
Отец: Илья Григорьев
Мать: Ксения (Васса) Никитина
д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1856
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1858
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1859
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1860
Сын: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1862
Дочь: Прохоренкова Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Сухорукова Анна Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1874
по билету отпущенный рядовой
Рождение ребёнка
11.10.1875
Дочь: Сухорукова Анна мл.
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1877
Сын: Федот Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Устин Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
27.01.1909