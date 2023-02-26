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Алексей Ильин

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Место рождения

д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1837

Дата смерти

27.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1837

Отец: Илья Григорьев

Мать: Ксения (Васса) Никитина

д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1856

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1858

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1859

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1860

Сын: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1862

Дочь: Прохоренкова Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Сухорукова Анна Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1874
по билету отпущенный рядовой
Рождение ребёнка
11.10.1875

Дочь: Сухорукова Анна мл.

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1877

Сын: Федот Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Устин Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
27.01.1909
Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
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