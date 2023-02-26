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Федот Алексеев

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1877

Отец: Алексей Ильин

Мать: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Феодосия Федотова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Татьяна Федотова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1916

Дочь: Евгения Федотова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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