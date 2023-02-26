Федот Алексеев
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1877
Отец: Алексей Ильин
Мать: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Ирина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Феодосия Федотова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Татьяна Федотова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
23.12.1916
Дочь: Евгения Федотова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно