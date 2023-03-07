Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения13.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881
Отец: Иван Прокопов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
31.01.1899
Муж: Федот Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Феодосия Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
Рождение ребёнка
23.12.1916
Дочь: Евгения Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
Смерть
Неизвестно