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Ирина Иванова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881

Отец: Иван Прокопов

Мать: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Федот Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Феодосия Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1916

Дочь: Евгения Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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