Прохоренкова (Носикова) Наталья Алексеева
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1862
Отец: Алексей Ильин
Мать: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1884
Сын: Прохоренков Роман Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
09.05.1895
Сын: Прохоренков Николай Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
01.02.1897
Сын: Прохоренков Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
22.09.1900
Дочь: Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Прохоренков Евгений Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
07.09.1909
Сын: Прохоренков Никита Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
1910
Сын: Прохоренков Евгений Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Смерть
Неизвестно