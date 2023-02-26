Прохоренкова (Носикова) Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоренкова (Носикова) Наталья Алексеева

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1862

Отец: Алексей Ильин

Мать: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1883

Муж: Прохоренков Андрей Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1884

Сын: Прохоренков Роман Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1895

Сын: Прохоренков Николай Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Прохоренков Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1900

Дочь: Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Прохоренков Евгений Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1909

Сын: Прохоренков Никита Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Прохоренков Евгений Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Смерть
Неизвестно
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