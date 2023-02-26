Сухорукова Анна Алексеева
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1864
Отец: Алексей Ильин
Мать: Параскева Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1896
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
31.01.1898
Сын: Сухоруков Иван Ильин
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
18.07.1900
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
24.07.1903
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
03.12.1905
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
06.11.1907
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
13.10.1909
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: Александра ст.
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
10.05.1914
Дочь: Александра Ильина
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Рождение ребёнка
13.09.1915
Дочь: Вера Ильина
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно