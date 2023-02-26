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Сухорукова Анна Алексеева

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1864

Отец: Алексей Ильин

Мать: Параскева Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Сухоруков Илья Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Сухоруков Никанор ст.

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1898

Сын: Сухоруков Иван Ильин

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1903

Сын: Сухоруков Никанор Ильич

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1905

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1907

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1909

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: Александра ст.

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1914

Дочь: Александра Ильина

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1915

Дочь: Вера Ильина

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Илья Стефанов

Смерть
Неизвестно
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