Сухоруков Илья Стефанов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1896
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
31.01.1898
Сын: Сухоруков Иван Ильин
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
18.07.1900
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
24.07.1903
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
03.12.1905
Дочь: Варвара Ильина
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
06.11.1907
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1909
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: Александра ст.
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.05.1914
Дочь: Александра Ильина
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
13.09.1915
Дочь: Вера Ильина
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно