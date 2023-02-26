Носиков (сол ста) Дмитрий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосиков (сол ста) Дмитрий Алексеев

Носиков (сол ста) Дмитрий Алексеев

Место рождения

д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1860

Дата смерти

18.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1860

Отец: Алексей Ильин

Мать: Параскева Иванова

д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Носикова Ульяния (Корнеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1882

Сын: Носиков Митрофаний Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Носиков Сафроний Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1886

Сын: Носиков Сазонт Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1888

Сын: Носиков Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Носиков Тихон Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

Рождение ребёнка
17.08.1891

Сын: Носиков Флор Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1895

Сын: Носиков Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1896

Дочь: Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1898

Сын: Носиков Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Носиков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Носиков (сол Ста) Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)

Смерть
18.11.1907
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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