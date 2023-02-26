Носиков (сол ста) Дмитрий Алексеев
Место рожденияд.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1860
Дата смерти18.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.02.1860
Отец: Алексей Ильин
Мать: Параскева Иванова
д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1882
Сын: Носиков Митрофаний Дмитриев
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884
Сын: Носиков Сафроний Дмитриев
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1886
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1888
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
Рождение ребёнка
17.08.1891
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1893
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1895
Сын: Носиков Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1896
Дочь: Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1898
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1901
Сын: Носиков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Носиков (сол Ста) Гавриил Дмитриев
Мать ребёнка: Носикова Ульяния (Корнеева)
Смерть
18.11.1907
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.