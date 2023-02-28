Носикова (Моисеенкова) Ульяния (Корнеева)
Место рождения
Дата рождения17.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Корней Яковлев
Мать: Пелагея (Фёдорова)
Сын: Носиков Митрофаний Дмитриев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Сын: Носиков Сафроний Дмитриев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Сын: Носиков Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Сын: Носиков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев
Сын: Носиков (сол Ста) Гавриил Дмитриев
Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев