Носикова (Моисеенкова) Ульяния (Корнеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носикова (Моисеенкова) Ульяния (Корнеева)

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861

Отец: Корней Яковлев

Мать: Пелагея (Фёдорова)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1882

Сын: Носиков Митрофаний Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Носиков Сафроний Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1886

Сын: Носиков Сазонт Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1888

Сын: Носиков Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Носиков Тихон Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
17.08.1891

Сын: Носиков Флор Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Старина- Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1895

Сын: Носиков Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1896

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1898

Сын: Носиков Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Носиков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Носиков (сол Ста) Гавриил Дмитриев

Отец ребёнка: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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