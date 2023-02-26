Носиков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1901
Дата смерти03.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 12.12.1943, Усольский РВК, Иркутская обл., Усольский р-н
Смерть
03.02.1945
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Германия, Бранденбург, с. Альтшаумбург, северо-западная окраина, северный берег р. Одер, 300 м левее моста, зеленая роща, около