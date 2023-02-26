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Носиков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1901

Дата смерти

03.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901

Отец: Носиков (сол Ста) Дмитрий Алексеев

Мать: Носикова Ульяния (Корнеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носикова Фёкла Стефановна

Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 12.12.1943, Усольский РВК, Иркутская обл., Усольский р-н
Смерть
03.02.1945
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Германия, Бранденбург, с. Альтшаумбург, северо-западная окраина, северный берег р. Одер, 300 м левее моста, зеленая роща, около
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