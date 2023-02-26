Германия, Бранденбург, с. Альтшаумбург, северо-западная окраина, северный берег р. Одер, 300 м левее моста, зеленая роща, около

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