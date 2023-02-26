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Евдокия Ильина

Место рождения

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1839

Дата смерти

22.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1839

Отец: Илья Григорьев

Мать: Ксения (Васса) Никитина

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1855

Муж: Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1856

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1861

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.10.1903
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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