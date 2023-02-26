Евдокия Ильина
Место рожденияд.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1839
Дата смерти22.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1839
Отец: Илья Григорьев
Мать: Ксения (Васса) Никитина
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1855
Муж: Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1856
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1861
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.10.1903
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.