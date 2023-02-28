Иван ст
Место рождения
Дата рождения28.05.1837
Дата смерти04.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1837
Отец: Трофим Иванов
Мать: Соломония Феоктистова
Бракосочетание
09.10.1855
Жена: Евдокия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1856
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1861
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.11.1904
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.