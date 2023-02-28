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Иван ст

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.05.1837

Дата смерти

04.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1837

Отец: Трофим Иванов

Мать: Соломония Феоктистова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.10.1855

Жена: Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1856

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1861

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.11.1904
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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