(Губкина) Васса Иванова
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Иван ст
Мать: Евдокия Ильина
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1883
Дочь: Феодосия Леонтиева
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов
Рождение ребёнка
02.02.1886
Дочь: Марфа Леонтиева
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов
Рождение ребёнка
27.04.1891
Дочь: Александра Леонова
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов
Рождение ребёнка
14.04.1897
Сын: Василий (Львов)
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов
Рождение ребёнка
01.02.1901
Дочь: Анна (Леонова)
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов
Смерть
Неизвестно