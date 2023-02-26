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(Губкина) Васса Иванова

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Иван ст

Мать: Евдокия Ильина

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Лев (Леонтий) Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1883

Дочь: Феодосия Леонтиева

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1886

Дочь: Марфа Леонтиева

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1891

Дочь: Александра Леонова

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1897

Сын: Василий (Львов)

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Дочь: Анна (Леонова)

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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