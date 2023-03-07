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Феодосия Леонтиева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883

Отец: Лев (Леонтий) Давидов

Мать: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Терентий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1903

Дочь: Екатерина Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Яковлев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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