Феодосия Леонтиева
Место рождения
Дата рождения28.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883
Отец: Лев (Леонтий) Давидов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Терентий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1903
Дочь: Екатерина Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Яковлев
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно