Иван Леонтиев
Место рождения
Дата рождения10.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893
Отец: Лев (Леонтий) Давидов
Мать: Васса Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Кантырева Елена Сергеева
Рождение ребёнка
1916
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Кантырева Елена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кантырева Елена Сергеева
Смерть
Неизвестно