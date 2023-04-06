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Иван Леонтиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893

Отец: Лев (Леонтий) Давидов

Мать: Васса Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Кантырева Елена Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Кантырева Елена Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кантырева Елена Сергеева

Смерть
Неизвестно
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