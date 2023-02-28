Кантырева (Цепелкина) Елена Сергеева
Место рождения
Дата рождения06.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1896
Отец: Цепелкин Сергей Андреев
Мать: Цепелкина Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
1916
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Леонтиев
Смерть
Неизвестно