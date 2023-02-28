Кантырева (Цепелкина) Елена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантырева (Цепелкина) Елена Сергеева

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1896

Отец: Цепелкин Сергей Андреев

Мать: Цепелкина Дарья Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Леонтиев

Смерть
Неизвестно
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