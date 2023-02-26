Соломония Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Парфен Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодосия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агапия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1832

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1835

Дочь: Матрона Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Бобылевщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1837

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1840

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1842

Сын: Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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