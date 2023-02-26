Соломония Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Парфен Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодосия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агапия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
23.07.1832
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1835
Дочь: Матрона Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Бобылевщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1837
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1840
Сын: Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1842
Сын: Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно