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Агапия Трофимова

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Трофим Иванов

Мать: Соломония Феоктистова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1840

Муж: Исидор Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1844

Дочь: Мария Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Матвеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1846

Дочь: Александра Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Матвеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1848

Сын: Малахий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Матвеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1853

Дочь: Гликерия Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Матвеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1856

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Исидор Матвеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Параскева Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Матвеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно