Агапия Трофимова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Трофим Иванов
Мать: Соломония Феоктистова
Бракосочетание
04.02.1840
Муж: Исидор Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1844
Дочь: Мария Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Матвеев
Рождение ребёнка
18.04.1846
Дочь: Александра Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Матвеев
Рождение ребёнка
03.01.1848
Сын: Малахий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Матвеев
Рождение ребёнка
08.05.1853
Дочь: Гликерия Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Матвеев
Рождение ребёнка
20.10.1856
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Исидор Матвеев
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: Параскева Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Матвеев
Смерть
Неизвестно