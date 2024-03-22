Исидор Матвеев
Место рождения
Дата рождения04.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822
Отец: Матвей Григорьев
Мать: Евдокия Саввина
Бракосочетание
04.02.1840
Жена: Агапия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1844
Дочь: Мария Исидорова
Мать ребёнка: Агапия Трофимова
Рождение ребёнка
18.04.1846
Дочь: Александра Исидорова
Мать ребёнка: Агапия Трофимова
Рождение ребёнка
03.01.1848
Сын: Малахий Исидоров
Мать ребёнка: Агапия Трофимова
Рождение ребёнка
08.05.1853
Дочь: Гликерия Исидорова
Мать ребёнка: Агапия Трофимова
Рождение ребёнка
20.10.1856
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Агапия Трофимова
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: Параскева Исидорова
Мать ребёнка: Агапия Трофимова
Смерть
Неизвестно