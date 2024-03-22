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Исидор Матвеев

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822

Отец: Матвей Григорьев

Мать: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1840

Жена: Агапия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1844

Дочь: Мария Исидорова

Мать ребёнка: Агапия Трофимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1846

Дочь: Александра Исидорова

Мать ребёнка: Агапия Трофимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1848

Сын: Малахий Исидоров

Мать ребёнка: Агапия Трофимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1853

Дочь: Гликерия Исидорова

Мать ребёнка: Агапия Трофимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1856

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Агапия Трофимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Параскева Исидорова

Мать ребёнка: Агапия Трофимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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