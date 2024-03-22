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Евдокия Саввина

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.03.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1795

Отец: Савва Стефанов

Мать: Мария Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Ульяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.07.1809

Муж: Матвей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1819

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1822

Сын: Исидор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Илларион (Лаврентий) Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Ульяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
07.03.1831

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.04.1833

Муж: Ефим Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Игнатов

Смерть
Неизвестно
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