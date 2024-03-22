Евдокия Саввина
Место рождения
Дата рождения01.03.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1795
Отец: Савва Стефанов
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Ульяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Бракосочетание
10.07.1809
Муж: Матвей Григорьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1819
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
04.02.1822
Сын: Исидор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
10.08.1824
Сын: Илларион (Лаврентий) Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Ульяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
07.03.1831
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
Бракосочетание
10.04.1833
Муж: Ефим Игнатов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Игнатов
Смерть
Неизвестно