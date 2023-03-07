Илларион (Лаврентий) Матвеев
Место рождения
Дата рождения10.08.1824
Дата смерти16.11.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1824
Отец: Матвей Григорьев
Мать: Евдокия Саввина
Бракосочетание
31.01.1843
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1845
Сын: Ерофей (Лаврентиев)
Мать ребёнка: Макрида (Макрина) Антонова
Рождение ребёнка
25.01.1847
Сын: Иван Лаврентиев
Мать ребёнка: Макрида (Макрина) Антонова
Бракосочетание
26.08.1848
Жена: Акилина Афанасиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1849
Сын: Семён Илларионов
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Рождение ребёнка
28.04.1852
Дочь: Мавра Илларионова
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефросинья Илларионова
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Рождение ребёнка
18.12.1854
Дочь: Мелания Лаврентиева
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Рождение ребёнка
24.06.1857
Дочь: Ефросиния Лаврентиева
Мать ребёнка: Макрида (Макрина) Антонова
Рождение ребёнка
14.08.1862
Сын: Горюков Мирон (Лаврентиев)
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Смерть
16.11.1875