Илларион (Лаврентий) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларион (Лаврентий) Матвеев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.08.1824

Дата смерти

16.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1824

Отец: Матвей Григорьев

Мать: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Макрида (Макрина) Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1845

Сын: Ерофей (Лаврентиев)

Мать ребёнка: Макрида (Макрина) Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1847

Сын: Иван Лаврентиев

Мать ребёнка: Макрида (Макрина) Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.08.1848

Жена: Акилина Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1849

Сын: Семён Илларионов

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1852

Дочь: Мавра Илларионова

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросинья Илларионова

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Рождение ребёнка
18.12.1854

Дочь: Мелания Лаврентиева

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1857

Дочь: Ефросиния Лаврентиева

Мать ребёнка: Макрида (Макрина) Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1862

Сын: Горюков Мирон (Лаврентиев)

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
16.11.1875
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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