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Матвей Григорьев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

04.06.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Анна Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Ульяна Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.07.1809

Жена: Евдокия Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1819

Сын: Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1822

Сын: Исидор Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Илларион (Лаврентий) Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Ульяна Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Рождение ребёнка
07.03.1831

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
04.06.1832
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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