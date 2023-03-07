Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти04.06.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Ульяна Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Бракосочетание
10.07.1809
Жена: Евдокия Саввина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1819
Сын: Дмитрий Матвеев
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
04.02.1822
Сын: Исидор Матвеев
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
10.08.1824
Сын: Илларион (Лаврентий) Матвеев
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Ульяна Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
07.03.1831
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Смерть
04.06.1832