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Ульяна Матвеева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Матвей Григорьев

Мать: Евдокия Саввина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Фёдор Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1837

Сын: Мина Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Леонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Иосиф Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Леонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1842

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Леонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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