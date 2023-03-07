Ульяна Матвеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Матвей Григорьев
Мать: Евдокия Саввина
Бракосочетание
25.01.1825
Муж: Фёдор Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1837
Сын: Мина Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Леонов
Рождение ребёнка
01.11.1839
Сын: Иосиф Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Леонов
Рождение ребёнка
23.08.1842
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Леонов
Смерть
Неизвестно