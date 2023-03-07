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Григорий Яковлев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1766

Дата смерти

28.04.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: ?

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Анна (Яковлева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1794

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Анна (Яковлева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1797

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Анна (Яковлева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагия Григорьева

Мать ребёнка: Анна (Яковлева)

Смерть
28.04.1821
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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