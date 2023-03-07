Григорий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти28.04.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Емельян Григорьев
Мать ребёнка: Анна (Яковлева)
Рождение ребёнка
26.08.1794
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Анна (Яковлева)
Рождение ребёнка
12.07.1797
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Анна (Яковлева)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагия Григорьева
Мать ребёнка: Анна (Яковлева)
Смерть
28.04.1821