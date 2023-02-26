Анна (Яковлева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Емельян Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
26.08.1794
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
12.07.1797
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно