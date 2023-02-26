Анна (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна (Яковлева)

Анна (Яковлева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1794

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1797

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно