Ефим Игнатов
Место рождения
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Игнатий Яковлев
Мать: Евдокия Фёдорова
Бракосочетание
18.02.1823
Жена: Евгения Афанасиева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1825
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Евгения Афанасиева
Рождение ребёнка
18.09.1832
Сын: Никита Ефимов
Мать ребёнка: Евгения Афанасиева
Бракосочетание
10.04.1833
Жена: Евдокия Саввина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иоанн Ефимов
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Смерть
Неизвестно