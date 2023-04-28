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Ефим Игнатов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Игнатий Яковлев

Мать: Евдокия Фёдорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.02.1823

Жена: Евгения Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1825

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Евгения Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1832

Сын: Никита Ефимов

Мать ребёнка: Евгения Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.04.1833

Жена: Евдокия Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Смерть
Неизвестно
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