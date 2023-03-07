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Наталия Трофимова

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Трофим Иванов

Мать: Соломония Феоктистова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.02.1846

Муж: Исидор Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1847

Сын: Авраамий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Логгинов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1850

Дочь: Дария Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Логгинов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Мария Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Логгинов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1855

Дочь: Агафия Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Логгинов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1857

Сын: Фёдор Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Логгинов

д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Параскева (Никифорова)

Отец ребёнка: Исидор Логгинов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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