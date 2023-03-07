Наталия Трофимова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Трофим Иванов
Мать: Соломония Феоктистова
Бракосочетание
28.02.1846
Муж: Исидор Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1847
Сын: Авраамий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Логгинов
Рождение ребёнка
10.03.1850
Дочь: Дария Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Логгинов
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Мария Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Логгинов
Рождение ребёнка
05.02.1855
Дочь: Агафия Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Логгинов
Рождение ребёнка
16.09.1857
Сын: Фёдор Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Логгинов
д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Параскева (Никифорова)
Отец ребёнка: Исидор Логгинов
Смерть
Неизвестно