Параскева (Никифорова)
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Исидор Логгинов
Мать: Наталия Трофимова
Бракосочетание
06.11.1877
Муж: Алексей Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1879
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
11.12.1881
Сын: Даниил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
17.11.1883
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
21.05.1885
Сын: Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
27.10.1886
Сын: Арсений Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
08.07.1888
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
15.08.1892
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Семён Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Юрченко Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Смерть
Неизвестно