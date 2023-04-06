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Параскева (Никифорова)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Исидор Логгинов

Мать: Наталия Трофимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1877

Муж: Алексей Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1879

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1881

Сын: Даниил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1883

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1885

Сын: Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1886

Сын: Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1888

Сын: Юрченко Антоний Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Семён Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Юрченко Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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