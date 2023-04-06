Алексей Анисимов
Место рождения
Дата рождения16.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1860
Отец: Анисим (Дмитров)
Мать: Евдокия ст
Бракосочетание
06.11.1877
Жена: Параскева (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1879
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
11.12.1881
Сын: Даниил Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
17.11.1883
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
21.05.1885
Сын: Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
27.10.1886
Сын: Арсений Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
08.07.1888
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
15.08.1892
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Семён Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Юрченко Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)
Смерть
Неизвестно