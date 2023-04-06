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Алексей Анисимов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1860

Отец: Анисим (Дмитров)

Мать: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1877

Жена: Параскева (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1879

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1881

Сын: Даниил Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1883

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1885

Сын: Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1886

Сын: Арсений Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1888

Сын: Юрченко Антоний Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Семён Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Юрченко Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева (Никифорова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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