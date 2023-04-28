Анисим (Дмитров)
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Даниил Власов
Мать: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
02.02.1834
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
29.11.1835
Дочь: Варвара Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Яков ст
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
07.04.1840
Дочь: Ирина Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
25.11.1842
Дочь: Анна Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
01.07.1844
Сын: Филипп Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
20.03.1847
Сын: Яков Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
11.01.1849
Дочь: Татьяна мл
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
30.03.1852
Сын: Иоанн Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
08.02.1855
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
24.03.1857
Дочь: Мария Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
16.03.1860
Сын: Алексей Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Агрипина Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Смерть
До 1883