Анисим (Дмитров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим (Дмитров)

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Отец

До 1785 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Даниил Власов

Мать: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1834

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1835

Дочь: Варвара Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Яков ст

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1840

Дочь: Ирина Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1842

Дочь: Анна Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1844

Сын: Филипп Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1847

Сын: Яков Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1849

Дочь: Татьяна мл

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1852

Сын: Иоанн Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1855

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1857

Дочь: Мария Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1860

Сын: Алексей Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Агрипина Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1883
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