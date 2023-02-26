Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Фёдорова

Марфа Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

18.12.1855

Пол

Женский

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Муж

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Фёдор Акимов

Мать: Елена Косьмина

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1802

Муж: Даниил Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1805

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1809

Сын: Ануфрий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Анисим (Дмитров)

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Косьма Данилов

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1823

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1825

Сын: Евстратий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1831

Дочь: Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Власов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
18.12.1855
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close