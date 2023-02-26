Марфа Фёдорова
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти18.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Фёдор Акимов
Мать: Елена Косьмина
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1802
Муж: Даниил Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1805
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Власов
Рождение ребёнка
12.06.1809
Сын: Ануфрий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Власов
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Анисим (Дмитров)
Отец ребёнка: Даниил Власов
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Косьма Данилов
Отец ребёнка: Даниил Власов
Рождение ребёнка
26.07.1823
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Власов
Рождение ребёнка
09.12.1825
Сын: Евстратий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Власов
Рождение ребёнка
05.01.1831
Дочь: Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Власов
Смерть
18.12.1855