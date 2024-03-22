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Иван Данилов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.01.1805

Дата смерти

22.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1805

Отец: Даниил Власов

Мать: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1832

Дочь: Евгения Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1835

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1837

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1839

Сын: Ефимий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1842

Сын: Демид (по крёстному)

Мать ребёнка: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Романова

Смерть
22.01.1842
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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