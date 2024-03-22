Иван Данилов
Место рождения
Дата рождения26.01.1805
Дата смерти22.01.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1805
Отец: Даниил Власов
Мать: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Параскева Романова
Рождение ребёнка
25.12.1832
Дочь: Евгения Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Романова
Рождение ребёнка
11.09.1835
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Романова
Рождение ребёнка
24.03.1837
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Романова
Рождение ребёнка
14.10.1839
Сын: Ефимий Иванов
Мать ребёнка: Параскева Романова
Рождение ребёнка
15.08.1842
Сын: Демид (по крёстному)
Мать ребёнка: Параскева Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Романова
Смерть
22.01.1842