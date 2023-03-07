Евдокия Данилова
Место рождения
Дата рождения26.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1823
Отец: Даниил Власов
Мать: Марфа Фёдорова
Бракосочетание
16.09.1834
Муж: Яков Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1836
Сын: Анисим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1837
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1839
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Арсений Семёнов
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1842
Муж: Семён Прокофьев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1843
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1845
Дочь: Абрамова Макрина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1847
Сын: Павел Семёнов
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Христина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1854
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1856
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1860
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно