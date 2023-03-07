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Евдокия Данилова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1823

Отец: Даниил Власов

Мать: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.09.1834

Муж: Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1836

Сын: Анисим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
20.12.1837

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1839

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Арсений Семёнов

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1842

Муж: Семён Прокофьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1843

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1845

Дочь: Абрамова Макрина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1847

Сын: Павел Семёнов

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Христина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1854

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1856

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1860

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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