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Абрамова Макрина Семёнова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.06.1845

Дата смерти

25.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1845

Отец: Семён Прокофьев

Мать: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ковалева Васса Авраамова

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1871

Дочь: Анастасия Авраамова

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1875

Дочь: Агрипина Авраамова

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Малашенкова Наталия (Дария) (Артемиева)

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1876

Сын: Абрамов Лукьян (Авраамов)

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1879

Дочь: Копылова Евдокия Авраамова

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1882

Дочь: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Елена (Авраамова)

Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.04.1904
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
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