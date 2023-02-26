Абрамова Макрина Семёнова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.06.1845
Дата смерти25.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1845
Отец: Семён Прокофьев
Мать: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ковалева Васса Авраамова
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
20.12.1871
Дочь: Анастасия Авраамова
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
19.06.1875
Дочь: Агрипина Авраамова
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Малашенкова Наталия (Дария) (Артемиева)
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1876
Сын: Абрамов Лукьян (Авраамов)
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
28.02.1879
Дочь: Копылова Евдокия Авраамова
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
18.08.1882
Дочь: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Елена (Авраамова)
Отец ребёнка: Абрамов Авраамий Яковлев
Смерть
25.04.1904
Причина смерти: от тифа