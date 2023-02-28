Фоломеенко (Абрамова) Наталия (Авраамова)
Место рождения
Дата рождения18.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1882
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фоломеенко Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Смоленская обл., Демидовский р-н
Место жительства
1898
Бракосочетание
31.05.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Гликерия Никифорова
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Рождение ребёнка
16.07.1903
Сын: Фоломеенко Илья Никифоров
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Фоломеенко Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Рождение ребёнка
18.12.1908
Сын: Фоломеенко Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Рождение ребёнка
12.06.1911
Сын: Фоломеенко Фёдор Никифоров
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Рождение ребёнка
05.03.1913
Сын: Фоломеенко Константин Никифоров
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Надежда Никифорова
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фоломеенков Иван Никифорович
Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов
Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно