Фоломеенко (Абрамова) Наталия (Авраамова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломеенко (Абрамова) Наталия (Авраамова)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1882

Отец: Абрамов Авраамий Яковлев

Мать: Абрамова Макрина Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фоломеенко Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Смоленская обл., Демидовский р-н
Место жительства
1898
Бракосочетание
31.05.1899

Муж: Фоломеенко Никифор Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Гликерия Никифорова

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Сын: Фоломеенко Илья Никифоров

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Фоломеенко Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1908

Сын: Фоломеенко Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Фоломеенко Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1913

Сын: Фоломеенко Константин Никифоров

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Надежда Никифорова

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Фоломеенков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Фоломеенко Никифор Акимов

Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно
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