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Фоломеенко Никифор Акимов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1880

Отец: Фоломеенко Аким Потапов

Мать: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фоломеенко Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Смоленская обл., Демидовский р-н
Бракосочетание
31.05.1899

Жена: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Гликерия Никифорова

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Сын: Фоломеенко Илья Никифоров

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Фоломеенко Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1908

Сын: Фоломеенко Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Фоломеенко Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1913

Сын: Фоломеенко Константин Никифоров

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Надежда Никифорова

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Фоломеенков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)

Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно
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