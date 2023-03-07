Фоломеенко Никифор Акимов
Место рождения
Дата рождения30.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.05.1880
Отец: Фоломеенко Аким Потапов
Мать: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фоломеенко Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Смоленская обл., Демидовский р-н
Бракосочетание
31.05.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Гликерия Никифорова
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Рождение ребёнка
16.07.1903
Сын: Фоломеенко Илья Никифоров
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Фоломеенко Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Рождение ребёнка
18.12.1908
Сын: Фоломеенко Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Рождение ребёнка
12.06.1911
Сын: Фоломеенко Фёдор Никифоров
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Рождение ребёнка
05.03.1913
Сын: Фоломеенко Константин Никифоров
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Надежда Никифорова
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фоломеенков Иван Никифорович
Мать ребёнка: Фоломеенко Наталия (Авраамова)
Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Демидовский, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно