Фоломеенко Анна Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смерти30.01.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Иван Акимов
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
26.03.1864
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Копылова Елизавета Акимова
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
19.06.1871
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
12.02.1874
Сын: Анисим Акимов
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
06.10.1875
Дочь: Параскева Акимова
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Фоломеенко Евлампий Акимов
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Николай Акимов
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Рождение ребёнка
30.05.1880
Сын: Фоломеенко Никифор Акимов
Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов
Смерть
30.01.1883