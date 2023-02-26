Фоломеенко Анна Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломеенко Анна Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

30.01.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Иван Акимов

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Фоломеенко Тит Акимов

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Копылова Елизавета Акимова

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1871

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1874

Сын: Анисим Акимов

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1875

Дочь: Параскева Акимова

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Фоломеенко Евлампий Акимов

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Николай Акимов

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Фоломеенко Никифор Акимов

Отец ребёнка: Фоломеенко Аким Потапов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.01.1883
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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