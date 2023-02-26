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Иван Акимов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860

Отец: Фоломеенко Аким Потапов

Мать: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Евсеева

Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Стрельцова Вера Иванова

Мать ребёнка: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1898
запасной унтер-офицер
Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1899

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1905

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1909

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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