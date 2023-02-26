Иван Акимов
Место рождения
Дата рождения20.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860
Отец: Фоломеенко Аким Потапов
Мать: Фоломеенко Анна Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Евсеева
Рождение ребёнка
17.09.1892
Дочь: Стрельцова Вера Иванова
Мать ребёнка: Фёкла Евсеева
Военная служба
1898
запасной унтер-офицер
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Фёкла Евсеева
Рождение ребёнка
02.11.1899
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Фёкла Евсеева
Рождение ребёнка
08.03.1903
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Фёкла Евсеева
Рождение ребёнка
24.10.1905
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Фёкла Евсеева
Рождение ребёнка
11.08.1909
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Фёкла Евсеева
Смерть
Неизвестно