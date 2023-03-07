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Стрельцова Вера Иванова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1892

Отец: Иван Акимов

Мать: Фёкла Евсеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.05.1913

Муж: Стрельцов Пётр Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1914

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр Фёдоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Стрельцов Пётр Петров

Отец ребёнка: Стрельцов Пётр Фёдоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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