Стрельцова Вера Иванова
Место рождения
Дата рождения17.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1892
Отец: Иван Акимов
Мать: Фёкла Евсеева
Бракосочетание
06.05.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1914
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
20.12.1915
Отец ребёнка: Стрельцов Пётр Фёдоров
Смерть
Неизвестно