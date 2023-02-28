Фоломеенко Аким Потапов
Место рождения
Дата рождения05.09.1838
Дата смерти30.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1838
Отец: Потап Стефанов
Мать: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
26.03.1864
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Копылова Елизавета Акимова
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
19.06.1871
Сын: Иван мл
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
12.02.1874
Сын: Анисим Акимов
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
06.10.1875
Дочь: Параскева Акимова
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Фоломеенко Евлампий Акимов
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Николай Акимов
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Рождение ребёнка
30.05.1880
Сын: Фоломеенко Никифор Акимов
Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова
Бракосочетание
06.05.1883
Жена: Елена Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Смерть
30.01.1904
Причина смерти: от тифа