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Фоломеенко Аким Потапов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.09.1838

Дата смерти

30.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1838

Отец: Потап Стефанов

Мать: Евдокия Гаврилова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Фоломеенко Тит Акимов

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Копылова Елизавета Акимова

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1871

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1874

Сын: Анисим Акимов

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1875

Дочь: Параскева Акимова

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Фоломеенко Евлампий Акимов

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Николай Акимов

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Фоломеенко Никифор Акимов

Мать ребёнка: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.05.1883

Жена: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Смерть
30.01.1904
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
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