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Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.
1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1850

Муж: Михей Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1855

Сын: Александр Михеев

Отец ребёнка: Михей Данилов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Елена Михеева

Отец ребёнка: Михей Данилов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1859

Сын: Георгий Михеев

Отец ребёнка: Михей Данилов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.05.1883

Муж: Фоломеенко Аким Потапов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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