Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1850
Муж: Михей Данилов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1855
Сын: Александр Михеев
Отец ребёнка: Михей Данилов
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Елена Михеева
Отец ребёнка: Михей Данилов
Рождение ребёнка
19.04.1859
Сын: Георгий Михеев
Отец ребёнка: Михей Данилов
Бракосочетание
06.05.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно