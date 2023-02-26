Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

06.08.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1831

Сын: Парфений Потапов

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1833

Дочь: Ирина Потапова

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1836

Дочь: Пелагея мл

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1838

Сын: Фоломеенко Аким Потапов

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Потапов

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Потапова

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Рождение ребёнка
26.05.1842

Сын: Семён Потапов

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1843

Дочь: Марфа Потапова

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1844

Сын: Дмитрий Потапов

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.08.1846
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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