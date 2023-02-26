Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти06.08.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1831
Сын: Парфений Потапов
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
06.04.1833
Дочь: Ирина Потапова
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
03.05.1836
Дочь: Пелагея мл
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
05.09.1838
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Потапов
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Потапова
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
26.05.1842
Сын: Семён Потапов
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
25.06.1843
Дочь: Марфа Потапова
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
25.10.1844
Сын: Дмитрий Потапов
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Смерть
06.08.1846