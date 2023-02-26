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Копылова Елизавета Акимова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Фоломеенко Аким Потапов

Мать: Фоломеенко Анна Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Копылов Иван Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: (Копылова) Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1887

Дочь: (Копылова) Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: (Копылова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1891

Сын: Копылов Максим Иоаннов

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Копылов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1895

Сын: Копылов Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Копылов Борис Иванов

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Копылов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: (Копылова) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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