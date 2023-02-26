Копылова Елизавета Акимова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Фоломеенко Аким Потапов
Мать: Фоломеенко Анна Власова
Бракосочетание
22.01.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1885
Дочь: (Копылова) Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
11.06.1887
Дочь: (Копылова) Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: (Копылова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
27.03.1891
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
01.08.1892
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
27.05.1895
Сын: Копылов Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Копылов Борис Иванов
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
01.11.1899
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: (Копылова) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Копылов Иван Ануфриев
Смерть
Неизвестно