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Копылов Иван Ануфриев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

28.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ануфрий (Корнеев)

Мать: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Копылова Елизавета Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1887

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1891

Сын: Копылов Максим Иоаннов

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Копылов Стефан Иванов

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1895

Сын: Копылов Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Копылов Борис Иванов

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Копылов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.03.1904
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
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