Копылов Иван Ануфриев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти28.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ануфрий (Корнеев)
Мать: Агафия Герасимова
Бракосочетание
22.01.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1885
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
11.06.1887
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
27.03.1891
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
01.08.1892
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
27.05.1895
Сын: Копылов Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Копылов Борис Иванов
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
01.11.1899
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Копылова Елизавета Акимова
Смерть
28.03.1904
Причина смерти: от тифа