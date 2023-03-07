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Ануфрий (Корнеев)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.06.1842

Дата смерти

09.11.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1842

Отец: Корнилий (Николаев)

Мать: Ефросиния Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1861

Жена: Агафия Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Копылов Иван Ануфриев

Мать ребёнка: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лазарева Анна Ануфриева

Мать ребёнка: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Копылов Пётр Ануфриев

Мать ребёнка: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Дочь: Агрипина Ануфриева

Мать ребёнка: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1879

Сын: Копылов Георгий Ануфриев

Мать ребёнка: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1882

Дочь: Лопутнева Ксения Ануфриева

Мать ребёнка: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.11.1887
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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