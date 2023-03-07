Ануфрий (Корнеев)
Место рождения
Дата рождения11.06.1842
Дата смерти09.11.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1842
Отец: Корнилий (Николаев)
Мать: Ефросиния Петрова
Бракосочетание
12.02.1861
Жена: Агафия Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Агафия Герасимова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лазарева Анна Ануфриева
Мать ребёнка: Агафия Герасимова
Рождение ребёнка
12.06.1873
Мать ребёнка: Агафия Герасимова
Рождение ребёнка
19.06.1876
Дочь: Агрипина Ануфриева
Мать ребёнка: Агафия Герасимова
Рождение ребёнка
05.04.1879
Мать ребёнка: Агафия Герасимова
Рождение ребёнка
23.01.1882
Дочь: Лопутнева Ксения Ануфриева
Мать ребёнка: Агафия Герасимова
Смерть
09.11.1887
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище