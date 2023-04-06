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Лазарева Анна Ануфриева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ануфрий (Корнеев)

Мать: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.04.1885

Муж: Лазарев Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1886

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1890

Сын: Лазарев Устин Григорьев

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лазарев Семён Григорьев

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1893

Дочь: Лопатнёва Дария Григорьева

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Лазарев Павел Григорьев

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1896

Сын: Лазарев Владимир Григорьев

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1904

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1907

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1908

Сын: Лазарев Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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