Лазарева Анна Ануфриева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Ануфрий (Корнеев)
Мать: Агафия Герасимова
Бракосочетание
28.04.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1886
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1890
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1893
Дочь: Лопатнёва Дария Григорьева
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1896
Сын: Лазарев Владимир Григорьев
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1904
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1907
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Лазарев Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно