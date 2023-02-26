(Лазарева) Мария Григорьева
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.05.1904
Дата смерти17.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1904
Отец: Лазарев Григорий Иванов
Мать: Лазарева Анна Ануфриева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1907
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.