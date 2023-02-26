Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1893
Отец: Лазарев Григорий Иванов
Мать: Лазарева Анна Ануфриева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1914
Отец ребёнка: Лопатнев Сергей Ефимов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Лопатнев Сергей Ефимов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.06.1916
Отец ребёнка: Лопатнев Сергей Ефимов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно