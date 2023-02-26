Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1893

Отец: Лазарев Григорий Иванов

Мать: Лазарева Анна Ануфриева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1913

Муж: Лопатнев Сергей Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Лопатнев Никита Сергеев

Отец ребёнка: Лопатнев Сергей Ефимов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Лопатнев Сергей Ефимов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Лопатнев Иван Сергеев

Отец ребёнка: Лопатнев Сергей Ефимов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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