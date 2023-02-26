Лопатнев Сергей Ефимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения23.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886
Отец: Лопатнев Ефимий Прохоров
Мать: Лопатнева Ирина Ефимова
Бракосочетание
04.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1914
Мать ребёнка: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: (Лопатнева) Матрона Сергеева
Мать ребёнка: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева
Рождение ребёнка
17.06.1916
Мать ребёнка: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева
Смерть
Неизвестно