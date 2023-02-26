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Лопатнев Сергей Ефимов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

23.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886

Отец: Лопатнев Ефимий Прохоров

Мать: Лопатнева Ирина Ефимова

Бракосочетание
04.02.1913

Жена: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Лопатнев Никита Сергеев

Мать ребёнка: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева

Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: (Лопатнева) Матрона Сергеева

Мать ребёнка: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева

Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Лопатнев Иван Сергеев

Мать ребёнка: Лопатнёва (Лазарева) Дария Григорьева

Смерть
Неизвестно

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