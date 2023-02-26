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Лопатнев Ефимий Прохоров

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

16.12.1864

Дата смерти

16.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1864

Отец: Прохоров Прохор Ананьев

Мать: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Лопатнева Ирина Ефимова

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Лопатнев (лапутнев) Иван Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.09.1886

Сын: Лопатнев Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лопатнев Семён Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.06.1891

Сын: Лопатнев Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Лопатнев Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.02.1896

Сын: Лопатнев Никифор Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.11.1898

Сын: Лопатнев Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
16.04.1903
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от тифа
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