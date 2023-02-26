Лопатнев Ефимий Прохоров
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения16.12.1864
Дата смерти16.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1864
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
06.02.1883
Жена: Лопатнева Ирина Ефимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1884
Сын: Лопатнев (лапутнев) Иван Ефимов
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.09.1886
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Фёдор Ефимов
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.06.1891
Сын: Лопатнев Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
14.08.1893
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.02.1896
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.11.1898
Мать ребёнка: Лопатнева Ирина Ефимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
16.04.1903
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от тифа